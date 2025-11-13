Goretti nuovo ds. CorSport: “Le decisioni passano da lui, Vanoli la prima scelta”

La Fiorentina apre un nuovo capitolo con Roberto Goretti come direttore sportivo

Redazione VN 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 07:46)

La Fiorentina apre un nuovo capitolo con Roberto Goretticome direttore sportivo. Emozionato e grato alla proprietà, il dirigente ha tracciato le linee guida della sua gestione, improntata a responsabilità condivisa e visione a lungo termine.

Dopo anni al fianco di Pradè, Goretti assume ora la piena guida dell’area sportiva. Il suo primo atto è stato la scelta di Paolo Vanoli come allenatore, segno della volontà di avviare un progetto coerente e duraturo, fondato anche su un rapporto di fiducia nato ai tempi da calciatori.

L’addio a Stefano Pioli, definito un passaggio doloroso, ha chiuso un ciclo che il club ha ritenuto giusto interrompere per aprirne uno nuovo, più in linea con le ambizioni e la mentalità che Goretti intende imprimere alla squadra. Sul piano organizzativo, Goretti spiega che non ci sarà un nuovo direttore tecnico, ma un collaboratore: Raffaele Rubino, che lo affiancherà nella gestione quotidiana e nelle scelte di mercato.

Goretti ha infine ribadito la necessità di alzare gli standard di professionalità e rendimento del gruppo, sottolineando l’importanza del lavoro e della condizione atletica. L’obiettivo è costruire una Fiorentina più intensa, più solida e capace di rispecchiare l’identità e la passione della città.