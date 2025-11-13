Goretti nuovo ds. CorSport: “Le decisioni passano da lui, Vanoli la prima scelta”

Viola News
La Fiorentina apre un nuovo capitolo con Roberto Goretti come direttore sportivo
La Fiorentina apre un nuovo capitolo con Roberto Goretticome direttore sportivo. Emozionato e grato alla proprietà, il dirigente ha tracciato le linee guida della sua gestione, improntata a responsabilità condivisa e visione a lungo termine.

Dopo anni al fianco di Pradè, Goretti assume ora la piena guida dell’area sportiva. Il suo primo atto è stato la scelta di Paolo Vanoli come allenatore, segno della volontà di avviare un progetto coerente e duraturo, fondato anche su un rapporto di fiducia nato ai tempi da calciatori.

L’addio a Stefano Pioli, definito un passaggio doloroso, ha chiuso un ciclo che il club ha ritenuto giusto interrompere per aprirne uno nuovo, più in linea con le ambizioni e la mentalità che Goretti intende imprimere alla squadra. Sul piano organizzativo, Goretti spiega che non ci sarà un nuovo direttore tecnico, ma un collaboratore: Raffaele Rubino, che lo affiancherà nella gestione quotidiana e nelle scelte di mercato.

Goretti ha infine ribadito la necessità di alzare gli standard di professionalità e rendimento del gruppo, sottolineando l’importanza del lavoro e della condizione atletica. L’obiettivo è costruire una Fiorentina più intensa, più solida e capace di rispecchiare l’identità e la passione della città.

 

