Scarsa condizione fisica? CorFio: “Vanoli chiarisce. Il perché dei doppi allenamenti”

In questi giorni si è parlato molto della condizione fisica della Fiorentina. Galloppa era stato il primo a tirare fuori l'argomento, seguito da Goretti prima e da Piccoli poi. Una serie di dichiarazioni che non erano sembrate così eleganti nei confronti dell'ex tecnico viola Stefano Pioli.
Corriere Fiorentino
L'analisi del Corriere Fiorentino sulle parole di Paolo Vanoli in merito alla condizione fisica della squadra
Paolo Vanoli ha provato a fare un po' di chiarezza: i doppi allenamenti servono per mettere benzina e conoscere meglio il gruppo impostando un metodo di lavoro. E chi vorrà guadagnarsi una maglia da titolare dovrà sudarla. Il riferimento diretto a Gudmundsson, rispondendo alla domanda su di lui, vale per tutti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.
