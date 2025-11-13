CorSport: “Fortini la speranza viola. La sua duttilità permette a Vanoli una cosa”

Niccolò Fortini rappresenta per la Fiorentina una nuova speranza. Nel buio di questo avvio di stagione, il classe 2006, è l'unica nota positiva. Le sue qualità si erano già notate nel prestito alla Juve Stabia e il suo nome era sui taccuini di tanti scout europei (anche quelli del Bayer Leverkusen). Ma la Fiorentina ha deciso di puntarci , rinunciando a un'offerta da 13 milioni della Roma per un calciatore che fino al 21 settembre era fermo a zero minuti in Serie A.

Complici l'infortunio di Tariq Lamptey e le difficoltà di Robin Gosens e Fabiano Parisi, Fortini ha scalato le gerarchie fino alla titolarità. Ha conquistato anche Paolo Vanoli che a Genova l'ha schierato da esterno di sinistra a dimostrazione della sua grande duttilità. Può giocare anche a destra e non solo: nelle giovanili, con Aquilani e Galloppa, Fortini ha fatto anche l'esterno alto.