Gazzetta dello Sport

Gazzetta rivela: “Fortini rimasto per Goretti. Non lo ha mai voluto cedere”

Il retroscena su Fortini
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Nicolò Fortini. La sua permanenza è stata una decisione del nuovo ds viola Roberto Goretti:

Va sistemata la difesa, questo sì. Pongracic e Ranieri sono andati in diffida, quindi Comuzzo e Viti devono crescere. In questa sosta verrà recuperato Gosens a sinistra, ma Fortini sale. E il suo primo grande estimatore è sempre stato il nuovo ds Roberto Goretti. Che non lo ha voluto cedere.

