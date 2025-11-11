Gazzetta rivela: “Fortini rimasto per Goretti. Non lo ha mai voluto cedere”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Nicolò Fortini. La sua permanenza è stata una decisione del nuovo ds viola Roberto Goretti:
Il retroscena su Fortini
Va sistemata la difesa, questo sì. Pongracic e Ranieri sono andati in diffida, quindi Comuzzo e Viti devono crescere. In questa sosta verrà recuperato Gosens a sinistra, ma Fortini sale. E il suo primo grande estimatore è sempre stato il nuovo ds Roberto Goretti. Che non lo ha voluto cedere.
