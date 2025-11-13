Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico viola Paolo Vanoli, ha toccato temi importanti in vista di quelli che saranno gli obiettivi della Fiorentina, al momento ultima in classifica.
Nazione: “Vanoli non si nasconde, vuole i risultati”. Il monito a Fagioli e Gud
La Nazione commenta le parole di Paolo Vanoli nella conferenza stampa di presentazione
L'ex Torino si è assunto diverse responsabilità dichiarando di essere pronto a fare scelte importanti anche se talvolta dure e decisive. Ha infatti parlato così di alcuni giocatori come Fagioli e Gudmundsson: "Non posso stare a guardare se un giocatore è bravo, io devo portare risultati: è un passo per tutti a livello mentale. Con me gioca chi porta risultati".
Si è espresso anche in merito alla tanto discussa convivenza di due giocatori come Kean e Piccoli. Vanoli ha sottolineato come non sia il momento di essere egoisti, bisogna giocare mettendosi a disposizione della squadra. Per concludere si è soffermato anche sulla situazione in difesa dove per lui non ci sono regole rigide. Lo riporta La Nazione.
