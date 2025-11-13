Nazione: “Vanoli non si nasconde, vuole i risultati”. Il monito a Fagioli e Gud

Durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico viola Paolo Vanoli , ha toccato temi importanti in vista di quelli che saranno gli obiettivi della Fiorentina, al momento ultima in classifica.

L'ex Torino si è assunto diverse responsabilità dichiarando di essere pronto a fare scelte importanti anche se talvolta dure e decisive. Ha infatti parlato così di alcuni giocatori come Fagioli e Gudmundsson: "Non posso stare a guardare se un giocatore è bravo, io devo portare risultati: è un passo per tutti a livello mentale. Con me gioca chi porta risultati".