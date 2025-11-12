Repubblica: “Dottor Vanoli arrivato al Viola Park. La priorità è la difesa”

Prima cosa non prenderle, si diceva una volta. Come scrive La Repubblica, però, questa cosa non sta minimante funzionando quest'anno con la Fiorentina, perché i gol presi si accavallano l'uno sull'altro, che siano su calcio piazzato o errori individuali o di squadra. La Fiorentina è anche la peggior difesa della Serie A dopo 11 giornate, con ben 18 reti subite. Ci si interroga se il problema principale sia la qualità dei difensori, il sistema di gioco, l'incapacità di mantenere la concentrazione sempre al top o un po' di tutto questo. Ma qualcosa va fatto, e con urgenza. La cura nella mente del club si chiama "Dottor Vanoli", uno che ha guidato negli allenamenti il reparto difensivo di un tecnico come Antonio Conte in squadre di primissima fascia. All'Inter ad esempio, toccava proprio a Vanoli temprare in molte fasi dell'allenamento tutto il pacchetto arretrato insegnando movimenti e soluzioni. Insomma l'avviso ai calciatori resta sempre lo stesso: seguitelo, altrimenti si rischia la risciacquata.