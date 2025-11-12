Ballardini stupito: “Strano vedere cambi allenatore in realtà così strutturate”

Quest'anno sono già diverse le squadre che hanno scelto di cambiare allenatore, tra cui la Fiorentina, partita in maniera nettamente sorprendente (in negativo) in questa stagione di Serie A. Le parole a La Repubblica del tecnico esperto di salvezze, Davide Ballardini:
Stupisce vedere cambi in panchina in realtà così strutturate. Evidentemente certe dinamiche, fra spogliatoio e campo, non dipendono dalla dimensione e dalle ambizioni dei club.
