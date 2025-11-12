Fiorini (prep. atletico): “Cambiare allenamenti? Sì, ma con cautela”

La Fiorentina non funziona per un problema fisico? È quanto ha chiesto La Nazione a Stefano Fiorini, preparatore atletico con un passato anche alla Fiorentina. Secondo lui la squadra non aveva sufficienti aggressività e corsa, forse anche per le richieste di Pioli: "Probabilmente si puntava al mantenimento del benessere del calciatore con poca stimolazione fisica" il suo pensiero.