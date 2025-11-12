La Fiorentina non funziona per un problema fisico? È quanto ha chiesto La Nazione a Stefano Fiorini, preparatore atletico con un passato anche alla Fiorentina. Secondo lui la squadra non aveva sufficienti aggressività e corsa, forse anche per le richieste di Pioli: "Probabilmente si puntava al mantenimento del benessere del calciatore con poca stimolazione fisica" il suo pensiero.
Fiorini (prep. atletico): “Cambiare allenamenti? Sì, ma con cautela”
Il preparatore atletico ex Fiorentina Stefano Fiorini ha parlato di come si possano migliorare le performances viola, ma con parsimonia.
Fase due—
Ora, spiega il professionista, bisogna fare particolare attenzione: "Si rischia di fare ulteriori danni, bisogna avere cautela ed essere graduali, incrementando poco a poco l'intensità. Già in 15 giorni i risultati si possono vedere, ma solo con proposte di allenamento corrette" le sue parole.
