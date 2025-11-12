Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorini (prep. atletico): “Cambiare allenamenti? Sì, ma con cautela”

La Nazione

Fiorini (prep. atletico): “Cambiare allenamenti? Sì, ma con cautela”

Fiorini (prep. atletico): “Cambiare allenamenti? Sì, ma con cautela” - immagine 1
Il preparatore atletico ex Fiorentina Stefano Fiorini ha parlato di come si possano migliorare le performances viola, ma con parsimonia.
Redazione VN

La Fiorentina non funziona per un problema fisico? È quanto ha chiesto La Nazione a Stefano Fiorini, preparatore atletico con un passato anche alla Fiorentina. Secondo lui la squadra non aveva sufficienti aggressività e corsa, forse anche per le richieste di Pioli: "Probabilmente si puntava al mantenimento del benessere del calciatore con poca stimolazione fisica" il suo pensiero.

Fase due

—  

Ora, spiega il professionista, bisogna fare particolare attenzione: "Si rischia di fare ulteriori danni, bisogna avere cautela ed essere graduali, incrementando poco a poco l'intensità. Già in 15 giorni i risultati si possono vedere, ma solo con proposte di allenamento corrette" le sue parole.

Leggi anche
Gazzetta: “L’indicazione di Vanoli per Fagioli e Nicolussi Caviglia”
Il preparatore Bonocore: “Il calo? Non solo un problema fisico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA