Il preparatore Bonocore: “Il calo? Non solo un problema fisico”

Per capire meglio dove risiedano i grandi problemi della Fiorentina, il Corriere Dello Sport ha interpellato il preparatore atletico Giovanni Bonocore, docente di teoria e metodologia dell'allenamento all'Università di Pisa, il quale ha cercato di fornire risposte ai deficit fisici della formazione viola. Ma serve fare chiarezza: "Se si cala dopo il 60' non è solo una questione fisica, Pioli al Milan era un cultore della preparazione. Nel 2025 è difficile sbagliarla in estate". E allora? "I calciatori stanno 2-3 ore al giorno sul campo, per il resto della giornata si rimanda alla propria responsabilità. Noi teniamo conto della potenza metabolica, che riassume accelerazioni, velocità sostenute e dispendio di energia".