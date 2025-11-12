Per capire meglio dove risiedano i grandi problemi della Fiorentina, il Corriere Dello Sport ha interpellato il preparatore atletico Giovanni Bonocore, docente di teoria e metodologia dell'allenamento all'Università di Pisa, il quale ha cercato di fornire risposte ai deficit fisici della formazione viola. Ma serve fare chiarezza: "Se si cala dopo il 60' non è solo una questione fisica, Pioli al Milan era un cultore della preparazione. Nel 2025 è difficile sbagliarla in estate". E allora? "I calciatori stanno 2-3 ore al giorno sul campo, per il resto della giornata si rimanda alla propria responsabilità. Noi teniamo conto della potenza metabolica, che riassume accelerazioni, velocità sostenute e dispendio di energia".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Il preparatore Bonocore: “Il calo? Non solo un problema fisico”
Corriere dello Sport
Il preparatore Bonocore: “Il calo? Non solo un problema fisico”
Il preparatore atletico Giovanni Bonocore prova a fornire alcune risposte sul momento della Fiorentina e sulle difficoltà fisiche.
Metodo Vanoli—
Sul possibile "richiamo di preparazione" con doppie sedute, Bonocore è chiaro: "Ora è cambiato tutto, chi si insedia ha semplicemente bisogno di tempo per conoscersi e stare con i calciatori". E anche sui giorni liberi (troppi?) la risposta è netta: "Serve lo stacco, altrimenti si rovina il lavoro. Il dispendio di energie fisiche e mentali è alto, il riposo è un grande allenamento" conclude.
© RIPRODUZIONE RISERVATA