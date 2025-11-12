La ricetta della Gazzetta contro la crisi: “Servono Gosens e tante certezze”

Per l'importanza che ha sempre rivestito in viola, sia in campo che nello spogliatoio, il primo nome è quello di Robin Gosens che invece è uno dei misteri dall'inizio della stagione. Per carattere e determinazione è sempre stato infallibile e forse per lui è la condizione fisica il fattore discriminante. Difficile da dire, ma la certezza è che Vanoli avrà bisogno del tedesco nella speranza, prima di tutto, che possa recuperare dall'infortunio e rientrare subito dopo la sosta del campionato in casa contro la Juventus, dopo aver saltato le gare con il Lecce e a Genova. Con i suoi 907 minuti dall'inizio della stagione, fra campionato e Conference, è sempre stato titolare in Serie A (727') ma il suo saper incidere, rispetto al passato, sembra si sia volatilizzato. Per lui un gol con il Milan (e uno con il Polissya), ma in generale meno cross e più imprecisione nei passaggi. Lo scorso anno andava sul fondo con maggiore continuità, anche quando era schierato nella difesa a quattro, quindi teoricamente più bloccato dietro. E anche Dodò sull'altra corsia deve tornare sui propri livelli perché doveva fare un salto in avanti per reti e assist, mentre spesso va in confusione soprattutto dal punto di vista difensivo. Fino a ora è in assoluto il calciatore di movimento più impiegato con 1336 minuti (meno solo di De Gea a 1350) e la sua rinascita appare un altro elemento-chiave per uscire dal tunnel.