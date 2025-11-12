Gud, segnali di risveglio. E se la coppia giusta fosse con Piccoli?

A Genova Gudmundsson ha dato segnali di risveglio. E se la coppia migliore in attacco fosse quella con Piccoli?

Contro il suo ex Genoa da Gudmundsson sono arrivati finalmente segnali di risveglio. Ma vuoi vedere che l'islandese si trova meglio con Piccoli che con Kean?La Nazione evidenzia come nel match di Marassi forse il differente partner sia stato la chiave di volta per lui. Tutti da lui si attendono sempre un guizzo: con Palladino fu una stagione almeno sufficiente, con Pioli tutt'altro. Piccoli, arrivato in estate per tanti soldi, oggi cerca ancora la sua dimensione reale. Ma tutti ad oggi appaiono in ombra. E allora qual è la formula?