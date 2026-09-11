Questa è la miglior difesa della Fiorentina degli ultimi 14 anni

Di seguito la graduatoria dei gol in media subiti a gara nelle manifestazioni ufficiali dalla Fiorentina negli ultimi 30 anni.

Anno Reti subite Gare Media gol/gara 2002-03 29 38 0,763 2006-07 32 40 0,800 2007-08 54 56 0,964 2003-04 52 52 1,000 2008-09 49 49 1,000 1997-98 41 40 1,025 1995-96 44 42 1,048 2012-13 45 42 1,071 2013-14 59 55 1,073 1999-00 56 52 1,077 2022-23 65 60 1,083 1998-99 53 48 1,104 2005-06 48 43 1,116 2010-11 46 41 1,122 2014-15 63 56 1,125 2015-16 53 47 1,128 2004-05 54 47 1,149 2011-12 48 41 1,171 1996-97 53 45 1,178 2023-24 70 58 1,207 2018-19 51 42 1,214 2017-18 49 40 1,225 2024-25 65 53 1,226 2019-20 52 42 1,238 2009-10 67 52 1,288 2025-26 70 53 1,321 2021-22 59 44 1,341 2016-17 68 48 1,417 2000-01 64 44 1,454 2020-21 62 41 1,512 2001-02 76 43 1,767 2026-27 10 4 2,500 LE PEGGIORI DIFESE DI SEMPRE 1928-29 96 30 3,200 2026-27 10 4 2,500 1942-43 63 31 2,032 1937-38 64 32 2,000

In questa stagione: De Gea ha subito 10 gol in 4 gare (in media 2,50 a partita) [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]

Nella stagione 2025-26: De Gea ha subito 60 gol in 46 gare (in media 1,30 a partita), Martinelli ha subito 3 gol in 2 gare (in media 1,50 a partita), Lezzerini ha subito un gol in 3 gare (in media 0,3 a partita), Christensen ha subito 6 gol in 4 gare (in media 1,5 a partita) [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]