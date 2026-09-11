Questa è la miglior difesa della Fiorentina degli ultimi 14 anni

La graduatoria dei gol subiti in media a partita dalla Fiorentina negli incontri ufficiali nelle ultime 30 stagioni
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Di seguito la graduatoria dei gol in media subiti a gara nelle manifestazioni ufficiali dalla Fiorentina negli ultimi 30 anni.
|Anno
|Reti subite
|Gare
|Media gol/gara
|2002-03
|29
|38
|0,763
|2006-07
|32
|40
|0,800
|2007-08
|54
|56
|0,964
|2003-04
|52
|52
|1,000
|2008-09
|49
|49
|1,000
|1997-98
|41
|40
|1,025
|1995-96
|44
|42
|1,048
|2012-13
|45
|42
|1,071
|2013-14
|59
|55
|1,073
|1999-00
|56
|52
|1,077
|2022-23
|65
|60
|1,083
|1998-99
|53
|48
|1,104
|2005-06
|48
|43
|1,116
|2010-11
|46
|41
|1,122
|2014-15
|63
|56
|1,125
|2015-16
|53
|47
|1,128
|2004-05
|54
|47
|1,149
|2011-12
|48
|41
|1,171
|1996-97
|53
|45
|1,178
|2023-24
|70
|58
|1,207
|2018-19
|51
|42
|1,214
|2017-18
|49
|40
|1,225
|2024-25
|65
|53
|1,226
|2019-20
|52
|42
|1,238
|2009-10
|67
|52
|1,288
|2025-26
|70
|53
|1,321
|2021-22
|59
|44
|1,341
|2016-17
|68
|48
|1,417
|2000-01
|64
|44
|1,454
|2020-21
|62
|41
|1,512
|2001-02
|76
|43
|1,767
|2026-27
|10
|4
|2,500
|
LE PEGGIORI DIFESE DI SEMPRE
|1928-29
|96
|30
|3,200
|2026-27
|10
|4
|2,500
|1942-43
|63
|31
|2,032
|1937-38
|64
|32
|2,000
In questa stagione: De Gea ha subito 10 gol in 4 gare (in media 2,50 a partita) [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]
Nella stagione 2025-26: De Gea ha subito 60 gol in 46 gare (in media 1,30 a partita), Martinelli ha subito 3 gol in 2 gare (in media 1,50 a partita), Lezzerini ha subito un gol in 3 gare (in media 0,3 a partita), Christensen ha subito 6 gol in 4 gare (in media 1,5 a partita) [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]
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