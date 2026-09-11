Questa è la miglior difesa della Fiorentina degli ultimi 14 anni

La graduatoria dei gol subiti in media a partita dalla Fiorentina negli incontri ufficiali nelle ultime 30 stagioni

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

Di seguito la graduatoria dei gol in media subiti a gara nelle manifestazioni ufficiali dalla Fiorentina negli ultimi 30 anni.

Anno Reti subite Gare Media gol/gara
2002-03 29 38 0,763
2006-07 32 40 0,800
2007-08 54 56 0,964
2003-04 52 52 1,000
2008-09 49 49 1,000
1997-98 41 40 1,025
1995-96 44 42 1,048
2012-13 45 42 1,071
2013-14 59 55 1,073
1999-00 56 52 1,077
2022-23 65 60 1,083
1998-99 53 48 1,104
2005-06 48 43 1,116
2010-11 46 41 1,122
2014-15 63 56 1,125
2015-16 53 47 1,128
2004-05 54 47 1,149
2011-12 48 41 1,171
1996-97 53 45 1,178
2023-24 70 58 1,207
2018-19 51 42 1,214
2017-18 49 40 1,225
2024-25 65 53 1,226
2019-20 52 42 1,238
2009-10 67 52 1,288
2025-26 70 53 1,321
2021-22 59 44 1,341
2016-17 68 48 1,417
2000-01 64 44 1,454
2020-21 62 41 1,512
2001-02 76 43 1,767
2026-27 10 4 2,500
LE PEGGIORI DIFESE DI SEMPRE
1928-29 96 30 3,200
2026-27 10 4 2,500
1942-43 63 31 2,032
1937-38 64 32 2,000
De Gea v Puskas Academy

In questa stagione: De Gea ha subito 10 gol in 4 gare (in media 2,50 a partita) [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]

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Nella stagione 2025-26: De Gea ha subito 60 gol in 46 gare (in media 1,30 a partita), Martinelli ha subito 3 gol in 2 gare (in media 1,50 a partita), Lezzerini ha subito un gol in 3 gare (in media 0,3 a partita), Christensen ha subito 6 gol in 4 gare (in media 1,5 a partita) [LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA]

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