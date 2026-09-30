In vista della ripresa del campionato e della delicata trasferta di Genova contro i rossoblù, uno dei principali grattacapi per Paolo Vanoli riguarda la gestione di Franco Mastantuono. Il calendario, infatti, non sorride affatto alla Fiorentina e rischia di complicare i piani del tecnico viola in vista di sabato.

Il viaggio transoceanico e l'addio di Messi

Come riportato dall'edizione odierna de Corriere dello Sport, il talento argentino sarà impegnato il 6 ottobre al Monumental contro il Benin, nella storica notte che segnerà l'ultima presenza di Lionel Messi con la maglia dell'Albiceleste. Subito dopo inizierà la maratona di rientro di Mastantuono: partenza il 7 ottobre e arrivo a Firenze giusto in tempo per sostenere una sgambata pomeridiana giovedì 8. Con la rifinitura e la partenza per Genova già fissate per venerdì 9, il classe 2007 avrà pochissime ore per smaltire il volo intercontinentale, il fuso orario e le fatiche della Nazionale prima del match di sabato alle 15:00. Vanoli valuterà le sue condizioni fino all'ultimo, ma la maglia da titolare appare fortemente in dubbio.

Le alternative di Vanoli: da Gnonto a Pedro Goncalves

Una gestione che ricorda da vicino i tempi di Nico Gonzalez, ma stavolta le opzioni di qualità nell'organico gigliato non mancano. Sulla corsia mancina Njie resta un punto fermo (di rientro già martedì dall'impegno con la Svezia U21). Sulla fascia opposta salgono forte le quotazioni di Gnonto, rimasto al Viola Park durante la sosta e apparto in grande spolvero nell'amichevole contro il Signa. In posizione più centrale, invece, si candida Pedro Goncalves, pronto ad alternarsi o a fare coppia con Atta sulla trequarti alle spalle della punta. Soluzioni tattiche che permetteranno a Vanoli di non forzare i tempi e non rischiare Mastantuono dal primo minuto.