Il giorno prima dell'amichevole tra Argentina e Bolivia a Córdoba, il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha tenuto una conferenza stampa presso il centro sportivo dell'AFA. Tra i vari temi trattati, anche la coesistenza in campo tra Nico Paz e Franco Mastantuono. Le sue parole:

Sì, è possibile. In linea di principio, uno dei due giocherebbe; è una possibilità. Li abbiamo provati e la voglia non manca; ci proveremo prima o poi