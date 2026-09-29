Domani l'Albiceleste sfida la Bolivia in amichevole
VIDEO - Mastantuono: "Bati o Di Maria? Ecco il miglior argentino in A"
Il giorno prima dell'amichevole tra Argentina e Bolivia a Córdoba, il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, ha tenuto una conferenza stampa presso il centro sportivo dell'AFA. Tra i vari temi trattati, anche la coesistenza in campo tra Nico Paz e Franco Mastantuono. Le sue parole:
Sì, è possibile. In linea di principio, uno dei due giocherebbe; è una possibilità. Li abbiamo provati e la voglia non manca; ci proveremo prima o poi
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