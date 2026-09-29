È durata quarantacinque minuti la partita di Marin Pongracic in Spagna-Croazia di Nations League.

In difficoltà fin dalle battute iniziali contro un attacco iberico formato da Baena, Oyarzabal e Yamal, il difensore della Fiorentina ha offerto una prova sofferta sul piano difensivo. Ulteriore fardello l'ammonizione rimediata al 18' per fallo su Cubarsi. All'intervallo il ct Slaven Bilic ha deciso di cambiare, inserendo Vuskovic per far coppia con il laziale Sutalo.