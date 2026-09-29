Fagioli mezzala: ecco come l'esperimento è risultato vincente. L'eredità di Verratti e le nuove possibilità per Vanoli e la Fiorentina
Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola
Fagioli protagonista
Nella roboante vittoria per 1-4 dell'Italia sul campo della Turchia, Roberto Mancini ha trovato in Fagioli risposte molto importanti. Il centrocampista della Fiorentina, rimasto in campo per 76 minuti, è certamente una della note più liete della spedizione. Una prova di assoluto spessore arrivata in una veste tattica non del tutto abituale rispetto al suo percorso recente: quella di mezzala sinistra nel 4-3-3.
L'ultima presenza ufficiale del centrocampista con la maglia della Nazionale risaliva al 29 giugno 2024, nella sfortunata sfida contro la Svizzera (2-0). A distanza di oltre due anni, Fagioli è tornato ad azionare i motori con la selezione maggiore, dimostrando quanto il suo profilo possa risultare indispensabile nell'economia del gioco azzurro.
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