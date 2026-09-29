Luciano Zauri ricorda il tocco di mano in Lazio-Fiorentina: "Gesto di cui non vado fiero". E i tifosi viola ironizzarono con uno striscione.

Redazione VN
Brovarone Italia

Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola

L'ex viola Luciano Zauri ha parlato in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport dove è tornato sull'episodio del tocco di mano in Lazio-Fiorentina:

Un gesto di cui non vado fiero: tolsi il pallone dalla porta con la mano. Quando andai a Firenze i tifosi fecero uno striscione ironico: “Sei venuto a darci una mano?”. Arrivammo quarti. Anche lì, dozzine di scherzi. Vargas si divertiva a buttare in piscina Semioli
luciano zauri

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