Luciano Zauri ricorda il tocco di mano in Lazio-Fiorentina: "Gesto di cui non vado fiero". E i tifosi viola ironizzarono con uno striscione.
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L'ex viola Luciano Zauri ha parlato in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport dove è tornato sull'episodio del tocco di mano in Lazio-Fiorentina:
Un gesto di cui non vado fiero: tolsi il pallone dalla porta con la mano. Quando andai a Firenze i tifosi fecero uno striscione ironico: “Sei venuto a darci una mano?”. Arrivammo quarti. Anche lì, dozzine di scherzi. Vargas si divertiva a buttare in piscina Semioli
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