Michael Kayode brilla al debutto in azzurro contro la Turchia, impreziosito anche dal suo primo gol con la Nazionale maggiore. Ecco come i principali quotidiani hanno valutato la prestazione del terzino del Brentford, ex Fiorentina:

GAZZETTA DELLO SPORT 8: Il migliore. Calzettoni abbassati e andatura ciondolante: abituiamoci ad applaudire un ragazzo che sa dove vuole andare. Gol e prima presenza, vola.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5: Un moto perpetuo, l’esterno perfetto nel posto perfetto: corsa, inserimenti, spinta offensiva e già che ci siamo anche un gol. Tutto quello che vorreste dal vostro pendolino di fiducia.

NAZIONE 7: Esordio fantastico, dal suo tiro nasce il raddoppio, trova anche la gioia personale. Faccia tosta da veterano, rimesse laterali da quarterback, poi cala

TUTTOSPORT 7,5: Altro deb che si regala una notte magica: prima mette lo zampino sul 2-0, poi si mette in proprio e sfrutta l’assist di Pio per il terzo gol. Fa impazzire e ammonire Uzun, a tratti pare indemoniato. Meglio di così...

REPUBBLICA 8: Prende le misure per un quarto d'ora alla maglia azzurra e poi dilaga, trasformandosi con un gol e mezzo da difensore in attaccante aggiunto.

CORRIERE DELLA SERA 8: Il bello del debuttante: testa libera e voglia di fare. Nei piani, il titolare del futuro sulla fascia è Palestra, al momento infortunato. Calma. Entra nel secondo gol mentre il terzo è tutto suo. E chi lo sposta più da lì?