Le prestazioni offerte da Nicolò Fagioli con la maglia della Nazionale non passano inosservate. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il noto giornalista Sandro Sabatini ha analizzato la prova del centrocampista nella vittoria dell'Italia contro la Turchia.

L'analisi della prestazione: "Fagioli sublime sul centrosinistra"

Sabatini ha messo in evidenza l'impatto tecnico del centrocampista nella nuova veste tattica disegnata da Roberto Mancini:

Ha deliziato sul centrosinistra. Le statistiche parlano chiaro, tra passaggi giusti e giocate di prima, tutte le volte ha trovato un compagno smarcato e ha partecipato a tutti i gol. Fagioli è un giocatore straordinario.

Il giornalista ha poi inquadrato il valore complessivo del calciatore all'interno dello scacchiere azzurro, definendolo senza esitazioni "la mezzala di tecnica dell'Italia".

La stoccata sulle convocazioni passate

Nel suo intervento, Sabatini ha allargato il focus sulla gestione del gruppo azzurro nelle scorse settimane, puntando il dito contro le esclusioni che hanno penalizzato sia lo stesso Fagioli sia altri profili di spessore:

È incredibile che negli ultimi tempi sia stato colpevolmente dimenticato, anche nella partita contro la Bosnia, perché giocava così già qualche mese fa, e lo stesso vale per Kayode, tutta gente che non è stata nemmeno convocata.