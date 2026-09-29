Al gol di Kayode, dopo che proprio lui aveva propiziato il secondo degli Azzurri, la domanda che tutti i tifosi si sono posti è stata: perché la Fiorentina lo ha venduto? Interrogativo non solo legittimo ma altresì doveroso. Chi uccise Liberty Valance? Certo il desiderio di verità non si può neppure accostare al capolavoro di John Ford, con John Wayne, James Stuart e Lee Marvin, ma la curiosità resta.

Il difensore, che oggi veste la maglia del Brentford in premier, fu ceduto nella sessione invernale 2024/25 di mercato con la formula del prestito oneroso (500mila euro più diritto di riscatto a 17,5 milioni). In quel periodo l’organigramma operativo della società prevedeva Daniele Pradè direttore organizzativo, Alessandro Ferrari direttore generale e Roberto Goretti direttore tecnico, allenatore Raffaele Palladino.

Nella stagione precedente con Vincenzo Italiano, Kayode aveva disputato 37 partite (di cui 26 in campionato e un gol). Raffaele Palladino lo aveva schierato in campo 12 volte (6 in campionato). Per un giovanotto del 2004 non era poco. Inoltre Kayode era stato campione d’Europa nazionale con l’Under 19 nel 2023 e poi promosso nell’Under 21. Insomma, un curriculum di tutto rispetto. Nonostante ciò la Fiorentina ha deciso, nella sessione invernale di mercato, di disfarsene mantenendo un piccolo 10% sulla rivendita. E’ vero che nel calcio fa bene chi sbaglia poco ma in questo caso sembra che si sia oltre ogni qualsiasi dubbio. Chi ha ucciso Liberty Valance?