VN – Kayode al Brentford, tutti i dettagli. No recompra, sì alla percentuale futura

Manca ormai solo l'ufficialità prima che Michael Kayode possa fare le valigie e lasciare Firenze in direzione Londra. E rispetto alla notizia di stamattina , possiamo fornirvi qualche dettaglio ulteriore dell'operazione che ormai sta per essere ratificata con la definizione degli ultimi dettagli. Il laterale classe 2004 passerà al Brentford in prestito oneroso con diritto di riscatto, per una valutazione complessiva intorno ai 17-18 milioni di euro .

La Fiorentina si riserverà anche una percentuale su una futura rivendita (10-15%), ovviamente nel caso in cui a fine stagione il club di Premier League esercitasse l'opzione. Non dovrebbe essere inserito nell'accordo, invece, nessun controriscatto in favore della Fiorentina. Per Kayode, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo al Brentford, un contratto di altre 4 stagioni fino al 2029 a cifre più alte di quelle percepite attualmente alla Fiorentina.