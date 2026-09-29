L'imperatore Fatih Terim ha parlato in una lunga intervista concessa Gazeteoksijen dove ha ricordato con piacere il suo periodo alla Fiorentina:

Arrivare a Firenze dopo aver vinto la Coppa UEFA con il Galatasaray è stato senza dubbio un vantaggio. A quel tempo, il Galatasaray si era guadagnato il rispetto non solo per i risultati ottenuti, ma anche per lo stile di gioco che esprimeva.

In realtà, prima di spiegare ai miei giocatori cosa avevamo pianificato insieme, davo loro alcune informazioni di base sulla mia vita, la mia carriera e i miei compagni di squadra. Poi spiegavo il modello di gioco che avevamo in mente...

C'era qualcosa di strano. I giocatori rimasero in silenzio per un po'. Proprio mentre li ringraziavo e mi dirigevo verso il mio spogliatoio, vidi alcuni di loro avvicinarsi. Il capitano Manuel Rui Costa, insieme ad Angelo Di Livio e Moreno Torricelli, rappresentanti della filosofia juventina, dissero: "Mister, questo è un nuovo stile di gioco per noi", aggiungendo: "Ma non si preoccupi, giocheremo così anche tra due mesi". Credo che il forte legame tra noi e la gente della Fiorentina e di Firenze, rimasto intatto per oltre un quarto di secolo, sia legato all'energia che si sprigionò da quello spogliatoio quel giorno.