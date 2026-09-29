"Belotti? Ha scelto di far parte di questo progetto per rimettersi in discussione"

Redazione VN
Brovarone Italia

Azzurri pizzicati nell’orgoglio, reazione da italiani. Vanoli, adesso pizzica i nostri viola

Nereo Bonato, direttore sportivo del Modena, ha parlato ai microfoni di TRC Modena.

Su Galloppa

Una delle richieste della proprietà era quella di puntare su un allenatore con filosofia propositiva e uno stile di gioco offensivo. Abbiamo incontrato diversi candidati, ma in Daniele abbiamo visto un ragazzo con grande empatia, che veniva da un’esperienza molto positiva alla Primavera della Fiorentina. Galloppa come modo di lavorare sul campo mi ricorda molto Di Francesco.

Su Bianco

Il Paok lo voleva riscattare dalla Fiorentina, poi sono andati in contrasto sulla cifra a livello economico. Lui voleva iniziare subito la stagione ed andare il ritiro con la sua nuova squadra e quindi noi ci siamo inseriti nella trattativa tra Paok e Fiorentina. È arrivato a Modena per una cifra inferiore a quella che avrebbe dovuto pagare il Paok.
Galloppa Modena

Su Belotti

Con Andrea abbiamo cominciato a sentirci ad agosto dopo il suo mancato rinnovo con il Cagliari. Ho ottimi rapporti con il suo entourage: inizialmente lui aveva la speranza di tornare in Serie A, poi è rimasto affascinato da come giocavamo nelle prime partite della stagione e ha scelto di far parte di questo progetto per rimettersi in discussione e fare un’annata da protagonista. Sicuramente portiamo dentro un punto di riferimento per lo spogliatoio e per i giovani, ma naturalmente la speranza è che possa essere utile principalmente in campo.

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