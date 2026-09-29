Nereo Bonato, direttore sportivo del Modena, ha parlato ai microfoni di TRC Modena.

Su Galloppa

Su Bianco

Su Belotti

Una delle richieste della proprietà era quella di puntare su un allenatore cone uno stile di gioco offensivo. Abbiamo incontrato diversi candidati, ma in Daniele abbiamo visto un ragazzo con, che veniva da un’esperienza molto positiva alla Primavera della Fiorentina. Galloppa come modo di lavorare sul campo mi ricorda molto Di Francesco.Il Paok lo voleva riscattare dalla Fiorentina, poi sono andatisulla cifra a livello economico. Lui voleva iniziare subito la stagione ed andare il ritiro con la sua nuova squadra e quindi noi ci siamo inseriti nella trattativa tra Paok e Fiorentina. È arrivato a Modena per unaa quella che avrebbe dovuto pagare il Paok.Con Andrea abbiamo cominciato a sentirci ad agosto dopo il suo mancato rinnovo con il Cagliari. Ho ottimi rapporti con il suo entourage: inizialmente lui aveva la speranza di tornare in Serie A, poi è rimasto affascinato da come giocavamo nelle prime partite della stagione e ha scelto di far parte di questo progetto per rimettersi in discussione e fare un’annata da protagonista. Sicuramente portiamo dentro un, ma naturalmente la speranza è che possa essere utile principalmente in campo.