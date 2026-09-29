La prestazione di Beto nella vittoria della sua Guinea-Bissau contro la Nigeria
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Sorpresa allo Estádio 24 de Setembro di Bissau, dove la Guinea-Bissau ha superato nettamente la Nigeria dell'ex Atalanta Lookman con un pesante 3-0 nella seconda giornata del Gruppo L delle qualificazioni alla Coppa d'Africa.
La nazionale di casa, attualmente al 132° posto del ranking FIFA, ha conquistato il successo grazie alle reti di Franculino, Balde e Djalo. Un risultato che permette alla Guinea-Bissau di salire a punteggio pieno in classifica, portandosi a +3 proprio sulla Nigeria.
Nota di merito per l'attaccante della Fiorentina, Beto, che è partito titolare giocando per 79 minuti. Una prestazione di sostanza a cui è mancato solo il gol sfiorato sul momentaneo 1-0.
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