Gazzetta: “L’indicazione di Vanoli per Fagioli e Nicolussi Caviglia”

Dopo la partita di Genova, Paolo Vanoli ha dato delle indicazioni importanti al centrocampo: Fagioli e Nicolussi devono fare la differenza

Con il principio del «tutti sono ugualmente importanti», ribadito da Vanoli nel post-Genoa, a centrocampo ci sono dei giocatori che devono fare uno scatto .

Come scrive La Gazzetta dello Sport, in ogni reparto, si ricomincia dalle cose semplici, elementari per poi cercare in un secondo momento pure la qualità. Ed è qui che dovrebbero diventare determinanti giocatori come Fagioli e Nicolussi Caviglia .

Per il ruolo di play, l'allenatore ha già dato un'indicazione: è stato cercato troppo poco a Marassi e quando è stato fatto, è andato in verticale invece che indirizzare verso la mezzala opposta. Prime indicazioni da mettere in pratica sul campo durante la sosta e successivamente.