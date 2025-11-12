Con il principio del «tutti sono ugualmente importanti», ribadito da Vanoli nel post-Genoa, a centrocampo ci sono dei giocatori che devono fare uno scatto.
Gazzetta: “L’indicazione di Vanoli per Fagioli e Nicolussi Caviglia”
Come scrive La Gazzetta dello Sport, in ogni reparto, si ricomincia dalle cose semplici, elementari per poi cercare in un secondo momento pure la qualità. Ed è qui che dovrebbero diventare determinanti giocatori come Fagioli e Nicolussi Caviglia.
Per il ruolo di play, l'allenatore ha già dato un'indicazione: è stato cercato troppo poco a Marassi e quando è stato fatto, è andato in verticale invece che indirizzare verso la mezzala opposta. Prime indicazioni da mettere in pratica sul campo durante la sosta e successivamente.
In più, nel reparto c'è pure da provare a riutilizzare un giocatore che con Pioli ha avuto zero minuti ovvero Amir Richardson. Anche lui cercherà di ritagliarsi, con calma, il proprio spazio.
