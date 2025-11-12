Viola News
La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “L’indicazione di Vanoli per Fagioli e Nicolussi Caviglia”

Dopo la partita di Genova, Paolo Vanoli ha dato delle indicazioni importanti al centrocampo: Fagioli e Nicolussi devono fare la differenza
Redazione VN

Con il principio del «tutti sono ugualmente importanti», ribadito da Vanoli nel post-Genoa, a centrocampo ci sono dei giocatori che devono fare uno scatto.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, in ogni reparto, si ricomincia dalle cose semplici, elementari per poi cercare in un secondo momento pure la qualità. Ed è qui che dovrebbero diventare determinanti giocatori come Fagioli e Nicolussi Caviglia.

Per il ruolo di play, l'allenatore ha già dato un'indicazione: è stato cercato troppo poco a Marassi e quando è stato fatto, è andato in verticale invece che indirizzare verso la mezzala opposta. Prime indicazioni da mettere in pratica sul campo durante la sosta e successivamente.

In più, nel reparto c'è pure da provare a riutilizzare un giocatore che con Pioli ha avuto zero minuti ovvero Amir Richardson. Anche lui cercherà di ritagliarsi, con calma, il proprio spazio.

