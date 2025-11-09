Vanoli sul centrocampo: “Lì forse manca qualcosa. Nicolussi deve vedere il gioco”

Ancora la Fiorentina non sembra aver trovato il suo centrocampo ideale. Nelle ultime due uscite è stato Sohm il migliore, dopo alcune settimane passate in ombra. Paolo Vanoli in sala stampa ha fatto il punto sulla mediana viola:
"Manca qualcosa al centrocampo, per il mio concetto di gioco, anche se valutare non è facile. Sohm ha fatto un bell'assist, ha fisicità, è giovane, e deve capire che è arrivato alla Fiorentina, come tanti altri del resto. Nicolussi ha le qualità, ma deve vedere meglio il gioco, e deve prepararsi meglio al gioco, ma è un giocatore intelligente. Poi ci sono Fagioli, Richardson, e voglio valutare anche lui che non ha mai giocato. Ranieri e Pongracic hanno preso due ammonizioni stupide, che ti condizionano la partita con i cambi"
