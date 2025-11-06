Il tecnico del Mainz Bo Henriksen è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita vinta contro la Fiorentina:
Mainz, Henriksen: "Non bastava il pari. Anche se ACF ha speso 90 milioni"
Abbiamo giocato bene nei primi 15', poi abbiamo concesso il gol e abbiamo un po' esistato. Sono orgoglioso dell'energia dei miei ragazzi. Abbiamo parlato nell'intervallo e il piano era di affrontare il match con forza e coraggio. Per questo abbiamo vinto. Avrei preso anche il pareggio, ma volevamo tutta la posta in palio. Gol nel finale? Questo è il bello del calcio. Lee pressava tanto perché voleva vincere, così abbiamo portato i tre punti a casa. In queste partite ciò che importante sono le sensazioni e le sinergie. Abbiamo sbagliato sul gol subito, ma la Fiorentina ha speso quasi 100 milioni sul mercato e sono una grande squadra.
