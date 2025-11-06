Mainz, Henriksen: “Non bastava il pari. Anche se ACF ha speso 90 milioni”

Viola News
Le parole dle tecnico dei tedeschi in conferenza stampa dopo il match vinto coi viola
Il tecnico del Mainz Bo Henriksen è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita vinta contro la Fiorentina:

Abbiamo giocato bene nei primi 15', poi abbiamo concesso il gol e abbiamo un po' esistato. Sono orgoglioso dell'energia dei miei ragazzi. Abbiamo parlato nell'intervallo e il piano era di affrontare il match con forza e coraggio. Per questo abbiamo vinto. Avrei preso anche il pareggio, ma volevamo tutta la posta in palio. Gol nel finale? Questo è il bello del calcio. Lee pressava tanto perché voleva vincere, così abbiamo portato i tre punti a casa. In queste partite ciò che importante sono le sensazioni e le sinergie. Abbiamo sbagliato sul gol subito, ma la Fiorentina ha speso quasi 100 milioni sul mercato e sono una grande squadra.

 

