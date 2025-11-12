Mandorlini: “I presidenti trita-allenatori erano l’eccezione, oggi la regola”

Già diverse squadre e tutte importanti hanno cambiato allenatore in questa stagione: Juventus (Tudor), Genoa (Vieira), Fiorentina (Pioli) e l'ultima è stata l'Atalanta (Juric). Come scrive La Repubblica, lo scorso anno era una sola la panchina saltata a questo punto del campionato. Della situazione, ai microfoni de La Repubblica, ne ha parlato Andrea Mandorlini, da qualche settimana sollevato dall'incarico di allenatore del Cluj:
Noi tecnici abbiamo sempre meno tempo per programmare, tanto in zona salvezza quanto in alta classifica. Una volta i presidenti trita-allenatori erano l'eccezione, oggi sono la regola. Vale in Italia e in Romania, come ho potuto sperimentare.
