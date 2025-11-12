Luca Ranieri sta vivendo uno dei suoi peggiori periodi da quando veste la maglia della Fiorentina. Tant'è che il capitano viola è stato messo in discussione da tifosi e addetti ai lavori nelle ultime settimane. Non però dal tecnico viola Paolo Vanoli che, come racconta Repubblica Firenze, ripartirà da lui:
Vanoli riparte da Ranieri. Repubblica: il capitano non si tocca
Vanoli sceglie di ripartire da capitan Ranieri
L'ex tecnico del Torino è intenzionato a tutelare tutti, iniziando con il proprio capitano, Ranieri, messo abbastanza nel mirino dalla critica per atteggiamenti e prestazioni. Il capitano non si tocca, il senso, simbolo di umiltà e voglia di lavorare: ovvio che poi le prestazioni stabiliranno le gerarchie tecniche e di conseguenza la titolarità, ma l'ombrello di salvaguardia è già stato aperto.
