CorSport su Ranieri: “Distrazioni frequenti. E adesso la sua fascia fa discutere”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Luca Ranieri

Redazione VN 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 09:10)

Luca Ranieri è stato uno dei protagonisti più deludenti della Fiorentina nella partita di Marassi. Il difensore classe 1999 è apparso confuso, impulsivo e spesso impreciso nelle sue scelte, come dimostrato dall’episodio del rigore concesso al Genoa: un braccio largo e un movimento scoordinato che testimoniano più distrazione che sfortuna. A pesare sono soprattutto le ripetute disattenzioni, sintomo di un momento di forte smarrimento. Errori tecnici e mancanza di lucidità che non ci si può permettere, specialmente in una squadra già in difficoltà sul piano difensivo.

La prestazione di Ranieri è lo specchio di una retroguardia in crisi profonda. I numeri parlano chiaro: diciotto gol subiti in undici partite, peggior difesa del campionato, con errori individuali e collettivi che si ripetono con preoccupante regolarità. Manca la solidità mentale e la compattezza che un capitano dovrebbe trasmettere, e al contrario, si respira nervosismo e insicurezza. Proprio la fascia di capitano, affidata a Ranieri, è spesso motivo di dibattito: c’è chi lo vede come un simbolo di attaccamento alla maglia, e chi invece ne critica l’eccessiva irruenza e la difficoltà nel mantenere calma e leadership nei momenti chiave.

Nonostante tutto, Ranieri resta un punto fermo della rosa viola anche dal punto di vista contrattuale: il suo accordo con la Fiorentina, rinnovato fino al 2028, gli garantisce 1,2 milioni di euro netti a stagione. Solo tre anni fa avrebbe potuto lasciare Firenze per lo Spezia nello scambio con Nikolaou, ma la trattativa sfumò e lui divenne un titolare fisso. Oggi, però, la squadra ha più che mai bisogno del suo carattere e della sua grinta per uscire da una situazione complicata. Da capitano, Ranieri è chiamato a ritrovare equilibrio e concentrazione, guidando con l’esempio una difesa che deve ricostruire fiducia e compattezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.