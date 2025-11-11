Nazione: “Rebus calci piazzati. E la Fiorentina passa a marcare a uomo”

Vanoli cambia il modo di difendere

La prima mossa di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina è stata netta e simbolica: addio alla difesa a zona sui calci piazzati, sostituita con la marcatura a uomo. Una scelta decisa, che segna un cambio di mentalità oltre che di strategia. Pur consapevole che entrambi i sistemi abbiano pro e contro, il nuovo tecnico ha voluto restituire ai giocatori una responsabilità diretta nei duelli individuali, riportando la squadra a un approccio più “classico” e concreto: ognuno deve occuparsi del proprio avversario e vincere il confronto. In questa fase, la Fiorentina non può permettersi esperimenti o sofisticazioni tattiche: serve semplicità ed efficacia.

La gara di Genova ha confermato che il lavoro da fare in fase difensiva è ancora enorme. Il gol subito da Ostigard, nato da una punizione da quaranta metri, ha evidenziato un grave difetto nel tempismo della linea arretrata, troppo lenta nello scappare all’indietro. Situazioni del genere, in Serie A, devono essere gestite con più lucidità. Gli otto gol presi su palla inattiva dall’inizio del campionato — su diciotto totali — sono un dato allarmante che Vanoli vuole correggere subito, consapevole che nel calcio moderno le palle ferme possono decidere una stagione.

La nuova Fiorentina riparte dunque dalle fondamenta, come ha sottolineato lo stesso allenatore con parole dure ma realistiche: «Li ho visti giocare come chi lotta per la Champions, ma siamo ultimi». Un messaggio chiaro al gruppo: servono umiltà, concentrazione e spirito di battaglia, anche e soprattutto sulle palle inattive. In questa fase, ogni duello va affrontato con il coltello tra i denti, perché solo ricostruendo la solidità difensiva la squadra potrà ritrovare fiducia e risultati. Lo scrive la Nazione.