La Nazione: “Vanoli chiaro. Serve fare un passo alla volta e cambiare mentalità”

Paolo Vanoli , nella conferenza stampa di presentazione, ha espresso concetti chiarissimi con l'obiettivo di "indossare l'elmetto" per arrivare al traguardo della salvezza. Tra i concetti chiave dichiarati dal mister c'è la volontà di muoversi a piccoli passi . Più volte ha detto: "Dobbiamo vivere le situazioni così, partita dopo partita, senza guardare troppo avanti".

Ha aperto poi alla necessità di calarsi in una realtà diversa da quella dell'inizio di stagione. E' chiaro che nessuno si aspettava di vedere la Fiorentina nella zona più bassa della classifica, ma l'importante adesso è "affrontare le partite con l'umiltà del vincente, una mentalità operaia". Lo riporta La Nazione.