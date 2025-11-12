VIOLA NEWS news viola conferenze stampa LIVE – la conferenza stampa di Paolo Vanoli: dalle 18 su ViolaNews.com

LIVE – la conferenza stampa di Paolo Vanoli: dalle 18 su ViolaNews.com

Alle 18, al Viola Park, verranno presentati il nuovo tecnico Paolo Vanoli e il nuovo ds Roberto Goretti. Segui la conferenza live su Violanews
Nel tardo pomeriggio, al Viola Park, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Paolo Vanoli, nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico si presenterà ufficialmente ai media e ai tifosi. Insieme a Vanoli, verrà presentato anche il nuovo Direttore Sportivo viola Roberto Goretti. L'orario d'inizio della conferenza è previsto per le 18, seguila su ViolaNews!

