Le parole del DS viola sul nuovo tecnico Paolo Vanoli.
Il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato nel corso della conferenza stampa della sua presentazione e di mister Paolo Vanoli. Ecco le sue parole sul nuovo tecnico dei gigliati.

"Vanoli? Ci ha trasmesso una grande carica ed una grande volontà. Mi ha detto che conosce le strade di Firenze, e questo ha influito, perché ha vissuto in questa città. Mi ha detto che la Fiorentina è Firenze, e Firenze è la Curva Fiesole. Se la Curva ti sostiene puoi fare delle cose incredibili, se non lo fa è dura".

