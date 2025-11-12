Il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato nel corso della conferenza stampa della sua presentazione e di mister Paolo Vanoli. Ecco le sue parole sul nuovo tecnico dei gigliati.
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Goretti: “Così Vanoli mi ha aperto gli occhi. Firenze è la Fiesole e viceversa”
news viola
Goretti: “Così Vanoli mi ha aperto gli occhi. Firenze è la Fiesole e viceversa”
Le parole del DS viola sul nuovo tecnico Paolo Vanoli.
"Vanoli? Ci ha trasmesso una grande carica ed una grande volontà. Mi ha detto che conosce le strade di Firenze, e questo ha influito, perché ha vissuto in questa città. Mi ha detto che la Fiorentina è Firenze, e Firenze è la Curva Fiesole. Se la Curva ti sostiene puoi fare delle cose incredibili, se non lo fa è dura".
© RIPRODUZIONE RISERVATA