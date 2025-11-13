CorFio: “Vanoli pronto alla sfida. Contratto fino a giugno, poi deciderà il campo”

E' il momento di guardare avanti, senza pensare al passato o a quello che poteva essere. Sarebbe da capire cosa non ha funzionato nella Fiorentina tanto da farla ritrovare all'ultimo posto in classifica, ma arriverà anche quel tempo. L'ha ribadito lo stesso Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa, senza giri di parole e con tanta concretezza.

Per lui la Fiorentina è una sfida, non ci ha pensato nemmeno un attimo quando è arrivata la chiamata della società. Per questo non ha avuto nessun tipo di pretesa in merito al contratto: accordo fino a giugno con opzione per il 2027 a favore del club. Sarà il campo a decidere il suo futuro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.