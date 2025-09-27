Bove e il ritorno in campo: “Qualcosa si sta muovendo”. E sulla Fiorentina…

Edoardo Bove, ex giocatore della Fiorentina, è stato intervistato al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sulla possibilità di tornare in campo:
Il ritorno in campo. Bisogna fissare il come, il dove e quando. Le visite saranno state una decina, molte di semplice controllo, elettrocardiogramma, prove sotto sforzo, holter pressorio, oltre a aritmologiche e a studi elettrofisiologici. Sono preparato. I medici hanno giustamente tutte le cautele... Ci vuole ancora un po’ di tempo, ma sento che si sta chiudendo il cerchio. Stiamo parlando con la Roma, ho un contratto fino a giugno 2028, è ancora lunga.
Quando mi sono ritrovato senza certezze, ho attraversato una crisi che definirei d’identità. Fino ad allora non avevo fatto altro che giocare a calcio. In momenti come quelli ti poni un sacco di domande, ti chiedi cosa sarai senza il pallone. Mi hanno aiutato la famiglia, gli amici, i compagni, i tifosi, la Fiorentina, e non mi riferisco solo alla squadra, ma anche ai dirigenti
