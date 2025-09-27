Gazzetta: “Pioli benvoluto, ma la pazienza non è una qualità spiccata di Firenze”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Stefano Pioli.La gara contro il Pisa diventa decisiva per una Fiorentinaferma a 2 punti in classifica, Firenze rumoreggia, serve vincere al più presto:
Su quella panchina ora Pioli siede nuovamente come dal 2017 al 2019, ma ha il compito di sistemare una situazione già difficile e di migliorare il gioco. «Non manca molto. Intanto bisogna parlare poco e vincere domenica». Pioli sa bene che la pazienza non è proprio la qualità più spiccata dei fiorentini.E quindi, pur benvoluto da un ambiente che ne riconosce la grande umanità, è consapevole di dover invertire in fretta la rotta. Gilardino parlerà stasera. Ma intanto prepara il derby con due grandi dispiaceri: Calvin Stengs è stato operato ieri in Finlandia per il distacco completo dall'osso del tendine del lungo adduttore sinistro e starà fuori a lungo. I difensore Tomas Esteves ha un serio problema muscolare. Un'altra mazzata.
