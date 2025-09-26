L’elettroshock di Pioli: squadra spalle al muro, cosa c’è dietro il no alle attenuanti

Tempus fugit

Quel che ci è sembrato di leggere tra le righe, in estrema sintesi, è un'urgenza di trovare il "vestito adatto" a questa Fiorentina, perché i punti persi rispetto alle dirette concorrenti (col Como pure uno scontro diretto pesante) sono già diversi, e soprattutto perché giovedì prossimo c'è la prima di quelle partite che sì, una magari la puoi sbagliare, ma se ne sbagli quattro come è successo in campionato sei fuori: le sei gare della League Phase di Conference League. Il livello è generalmente alla portata, ma già l'anno scorso abbiamo avuto modo di appurare che 18 punti non sono assolutamente garantiti. E mai come quest'anno la Conference League si presta alle ambizioni del club viola. Tradotto: se non la si vince a Lipsia nella primavera del 2026, chissà quando ricapita. Ed è per questo, a nostro avviso, che Pioli ha deciso di andare "all'attacco", mettendo in un certo senso i suoi giocatori con le spalle al muro e dando in un certo senso un elettroshock per risvegliare la Fiorentina dalla sua catatonia prima che sia davvero troppo tardi per raggiungere insieme qualcosa di importante, rifuggendo dall'anonimato. Che poi ha fatto una cosa del genere anche dopo il Como, con quel "se non miglioriamo con la palla, saranno guai grossi". E allora, come dice Giancarlo Giannini doppiando Al Pacino in Ogni maledetta domenica, o risorgere come collettivo, o essere annientati individualmente.