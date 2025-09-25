Fiorentina-Como 1-2 come Atalanta-Milan 5-0? Quando toccare il fondo è fondamentale

Chissà, magari Stefano Pioli rivedrà quella gara prima della sfida al Pisa. Rivivrà le stesse sensazioni, amplificate dall’amore che lo lega a Firenze e alla Fiorentina

Giovanni Zecchi Redattore 25 settembre - 17:49

"Bisogna toccare il fondo per vedere il cielo da un’altra prospettiva": una banalità, forse. Ma non per la Fiorentina di Stefano Pioli, che il fondo sembra averlo toccato davvero dopo la sconfitta contro il Como di Fabregas.

Sono stati giorni di confronti, riflessioni e lavoro quelli della squadra al Viola Park. Fa impressione, dopo sole quattro giornate di campionato, ritrovarsi in una situazione del genere. Lo stesso allenatore viola è rimasto sorpreso dalle difficoltàincontrate nella gestione della rosa, ma non dall’atteggiamento di un gruppo che continua a rimanergli vicino, legato al suo tecnico.

Ed è proprio dall’esperienza rossonera che Pioli potrà prendere spunto per provarea far risalire questa Fiorentina. 22 dicembre 2019: l’Atalanta di Gasperini ospita un Milan in crisi. Stefano Pioli, arrivato da quasi due mesi, non ha ancora trovato la quadra. La gara di Bergamo segnerà per sempre il suo percorso in rossonero, ma anche la sua carriera.

Gomez, doppietta di Ilicic, Pasalic e Muriel: i rossoneri, inermi, crollano 5-0. Nessuno si sarebbe mai immaginato che quel risultato così pesante sarebbe stato il trampolino di lancio di un Milan tornato in Champions League l’anno successivo, fino a vincere lo scudetto quello dopo ancora.

Con tutte le precauzioni del caso, la situazione di questa Fiorentina può ricordare quella del Milan di allora. Fu da lì che Piolitrovò la quadra, il modulo giusto, la chiave per costruire un Milan vincente. E chissà, forse proprio dalla pessima gara della Fiorentina contro il Como il tecnico parmense riuscirà a dare una svolta alla preoccupante situazione del club viola.

Una speranza, in un momento davvero complicato. Firenze si è già espressa ed è pronta a farsi sentire di nuovo se la situazione non dovesse migliorare. Forse, davvero, serviva toccare il fondo per scuotere definitivamente questa squadra. Chissà, magari Stefano Pioli rivedrà quella gara prima della sfida al Pisa. Rivivrà le stesse sensazioni, amplificate dall’amore che lo lega a Firenze e alla Fiorentina. Poi andrà in campo per provare a rilanciare questa stagione, perché in fondo “quando tocchi il fondo non puoi che risalire”.