Fiorentina, riecco il Como a dicembre. Sperando in un altro epilogo in Coppa Italia

Sul velluto. Il Como ha fatto suo in modo facile facile il turno odierno di Coppa Italia, battendo il malcapitato Sassuolo per 3-0. Una pratica, quella relativa al match contro i neroverdi di Fabio Grosso, chiusa già nei primi 45', grazie alle reti siglate da Jesus Rodriguez (doppietta per l'ex Betis) e Tasos Douvikas, reti che hanno permesso a Cesc Fabregas di gestire l'incontro dal punto di vista tattico e delle energie.
Così la Fiorentina a dicembre, quando entrerà in scena nella manifestazione, ospiterà davanti ai propri tifosi proprio i lariani, vincitori della sfida di campionato disputata domenica scorsa. In questo anno solare il Como è sceso due volte nel capoluogo toscano ed ha sempre ottenuto la posta in palio massima, ossia i tre punti. Dopo l'ottimo cammino fatto in Coppa Italia sotto la gestione di Vincenzo Italiano (una finale e due semifinali raccolte in tre anni), la scorsa stagione ai viola andò malissimo, venendo subito eliminati dall'Empoli ai rigori. Stavolta la storia dovrà avere un epilogo assolutamente diverso.
