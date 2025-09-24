Fiorentina, riecco il Como a dicembre. Sperando in un altro epilogo in Coppa Italia

Sul velluto. Il Como ha fatto suo in modo facile facile il turno odierno di Coppa Italia, battendo il malcapitato Sassuolo per 3-0. Una pratica, quella relativa al match contro i neroverdi di Fabio Grosso, chiusa già nei primi 45', grazie alle reti siglate da Jesus Rodriguez (doppietta per l'ex Betis) e Tasos Douvikas, reti che hanno permesso a Cesc Fabregas di gestire l'incontro dal punto di vista tattico e delle energie.