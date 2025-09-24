Viola News
Fiorentina, riecco il Como a dicembre. Sperando in un altro epilogo in Coppa Italia

In questo anno solare la formazione lariana ha già vinto due volte a Firenze, dove tornerà per gli ottavi di finale del trofeo nazionale
Redazione VN

Sul velluto. Il Como ha fatto suo in modo facile facile il turno odierno di Coppa Italia, battendo il malcapitato Sassuolo per 3-0. Una pratica, quella relativa al match contro i neroverdi di Fabio Grosso, chiusa già nei primi 45', grazie alle reti siglate da Jesus Rodriguez (doppietta per l'ex Betis) e Tasos Douvikas, reti che hanno permesso a Cesc Fabregas di gestire l'incontro dal punto di vista tattico e delle energie.

Così la Fiorentina a dicembre, quando entrerà in scena nella manifestazione, ospiterà davanti ai propri tifosi proprio i lariani, vincitori della sfida di campionato disputata domenica scorsa. In questo anno solare il Como è sceso due volte nel capoluogo toscano ed ha sempre ottenuto la posta in palio massima, ossia i tre punti. Dopo l'ottimo cammino fatto in Coppa Italia sotto la gestione di Vincenzo Italiano (una finale e due semifinali raccolte in tre anni), la scorsa stagione ai viola andò malissimo, venendo subito eliminati dall'Empoli ai rigori. Stavolta la storia dovrà avere un epilogo assolutamente diverso.

