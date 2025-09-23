Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola 30° Minuto, puntata speciale: segui la diretta su Violanews! Gli ospiti

news viola

30° Minuto, puntata speciale: segui la diretta su Violanews! Gli ospiti

simone-pagnini
Puntata speciale di "30° Minuto"
Redazione VN

Puntata speciale della trasmissione "30° Minuto", nota trasmissione in onda su Italia 7. Alle 19.30, Simon Pagnini affronterà i temi legati al mondo arbitrale con due ospiti d'eccezione: l’avvocato Giuseppe Fonisto e l'ex presidente Aia, Duccio Baglioni. Segui con noi la diretta del programma:

Leggi anche
Curva Fiesole: “A Pisa non ci saremo! Doloroso, ma 49 euro prezzo inaccettabile”
Fiorentina, il programma di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA