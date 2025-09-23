30° Minuto, puntata speciale: segui la diretta su Violanews! Gli ospiti

Puntata speciale della trasmissione "30° Minuto", nota trasmissione in onda su Italia 7. Alle 19.30, Simon Pagnini affronterà i temi legati al mondo arbitrale con due ospiti d'eccezione: l’avvocato Giuseppe Fonisto e l'ex presidente Aia, Duccio Baglioni. Segui con noi la diretta del programma:
