Mandragora e altri 10: l’avreste mai detto? Eppure è lui l’unica luce

Rolando Mandragora sembra essere uno dei punti fermi di questa Fiorentina in confusione

Marta Bucalossi Redattrice 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 20:41)

La Fiorentina sta attraversando un momento difficile: ferma a quota due punti in classifica contro il Pisa si attende una svolta. La cosa che preoccupa maggiormente la piazza però non è tanto la posizione in classifica, quanto la mancanza di un'identità chiara. Stefano Pioli sta sperimentando alla ricerca della giusta soluzione, ma fino a questo momento il risultato è stato solo tanta confusione. Gli stessi giocatori sembrano spaesati in campo. A dimostrazione di ciò basta vedere i cambi contro il Como. Nessuno che abbia inciso a causa della mancanza di un'organizzazione di gioco. Eppure in questo caos la Fiorentina sembra comunque avere la sua certezza: Rolando Mandragora. Il centrocampista sta provando a trascinare la viola sulla scia dell'ottima stagione disputata lo scorso anno.

Nonostante non sia un nome che scalda Firenze è sempre stato un punto fermo del centrocampo viola, con Italiano prima e con Palladino poi. Tant'è che il tecnico rossoblù l'aveva cercato e voluto anche al Bologna. Ma la risposta della Fiorentina era stata un netto rifiuto a dimostrazione della fiducia che il club ripone nel giocatore.

Questa estate comunque la società si è mossa per rinforzare il centrocampo. L'arrivo di Nicolussi Caviglia e di Fazzini ha sicuramente innalzato il livello qualitativo del reparto. Ma nessuno per ora è riuscito a scalzare Mandragora che sta continuando a convincere anche con i suoi gol.

E se adesso la Fiorentina ha bisogno di ripartire dalle certezze tra queste c'è sicuramente Mandragora che sembra essere l'unica luce in tutto questo buio.