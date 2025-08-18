TS: “Bologna ancora su Mandragora. Per Italiano acquisto ideale”

L’ultima mossa, per ora, è del Bologna: per arrivare a Kristjan Asllani - e di conseguenza soffiarlo al Torino - il club rossoblù ha alzato l’offerta, provando ad avvicinarsi alla richiesta dell’Inter. Pur non essendo al centro del progetto nerazzurro, il centrocampista albanese viene valutato 15 milioni: per cercare di abbassare la cifra, il Bologna ha deciso di far leva sulla percentuale di futura rivendita che finirebbe dritta nelle casse dei milanesi, portandola fino al 30%. Gli emiliani potrebbero avere effettuato una mossa decisiva, ma continuano a tenere lo sguardo rivolto in casa Fiorentina, dove c’è quel Mandragora che Italiano ha già allenato in viola e che sarebbe il rinforzo considerato ideale per alzare la qualità del centrocampo. I granata sono indirettamente coinvolti per un motivo: se l’operazione Mandragora - che ha costi decisamente inferiori rispetto a quella di Asllani - dovesse alla fine concretizzarsi, il Bologna chiuderebbe la sua rincorsa al mediano dell’Inter, lasciando di conseguenza spazio al Toro. La partita non è chiusa e nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti. Ma, attenzione, proprio per non rischiare di ritrovarsi spiazzato, Vagnati si è mosso su una pista alternativa, sulla quale, per altro, ci sono lo stesso Bologna e pure la Fiorentina: quella che conduce ad Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista, attualmente fermo per un infortunio, rappresenta un altro capitolo delle tante trattative che Toro e Venezia hanno imbastito o ancora stanno portando avanti.