Ex viola, a Vlahovic i gol non bastano. La Juve lo (ri)mette sul mercato

Dusan Vlahovic era diventato una riserva di lusso nella Juventus che aveva Jonathan David come titolare e Lois Openda come un quasi titolare. Le cose però sono cambiate con l'avvio del campionato. Vlahovic inverte le gerarchie grazie ai suoi gol.
La Gazzetta dello Sport
La Juventus vuole cedere Dusan Vlahovic a gennaio
Ma il piano della Vecchia Signore rimane quello dell'estate: vendere l'ex viola. E così la società spera che a gennaio qualcuno bussi alla porta della Continassa per evitare di perdere il calciatore a zero a giugno. La Premier League osserva interessata con Chelsea e Manchester United su tutte. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
