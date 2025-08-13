Qui Juve, Vlahovic vuole andare a scadenza. CorSport: “A Firenze se la ridono”

La vicenda di Dusan Vlahovic sembra ripetersi. Nel 2022, a 18 mesi dalla scadenza con la Fiorentina, rifiutò il rinnovo e accettò l’offerta della Juventus: contratto di quattro anni e mezzo a 8 milioni netti più bonus. Ora, a dodici mesi dalla scadenza con i bianconeri, il serbo guadagna quasi 2 milioni lordi al mese ma non vuole rinnovare. La differenza è che oggi nessun top club è disposto a pagargli lo stesso stipendio: non è considerato un upgrade per gli attacchi delle big. A scriverlo è il Corriere dello Sport.