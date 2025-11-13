Paolo Vanoli, dopo la partita contro il Genoa, aveva concesso alla squadra due giorni di riposo. Quello di ieri è stato un mercoledì di ripresa per la Fiorentina che ha svolto al Viola Park una doppia seduta: mattina e pomeriggio.
La Nazione
Ieri doppia seduta al Viola Park. Nazione: “Le ultime su Gosens e Kean”
Ieri doppia seduta al Viola Park in vista della sfida contro la Juventus al rientro dalla sosta per le nazionali
Il tecnico viola aveva già preannunciato il programma di questa sosta al fine di sistemare alcuni aspetti che fino ad ora non hanno funzionato. Vanoli potrà contare su una buona parte del gruppo dato che i nazionali saranno solo sei: Gudmundsson, Sohm, Pongracic, Fortini, Comuzzo.
Gosens e Kean, al momento infortunati, puntano di tornare operativi per la sfida contro la Juventus al rientro dalla sosta. Lo riporta La Nazione.
