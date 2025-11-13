Viola News
La Nazione

Ieri doppia seduta al Viola Park. Nazione: “Le ultime su Gosens e Kean”

Squadra
Ieri doppia seduta al Viola Park in vista della sfida contro la Juventus al rientro dalla sosta per le nazionali
Redazione VN

Paolo Vanoli, dopo la partita contro il Genoa, aveva concesso alla squadra due giorni di riposo. Quello di ieri è stato un mercoledì di ripresa per la Fiorentina che ha svolto al Viola Park una doppia seduta: mattina e pomeriggio.

Il tecnico viola aveva già preannunciato il programma di questa sosta al fine di sistemare alcuni aspetti che fino ad ora non hanno funzionato. Vanoli potrà contare su una buona parte del gruppo dato che i nazionali saranno solo sei: Gudmundsson, Sohm, Pongracic, Fortini, Comuzzo.

Gosens e Kean, al momento infortunati, puntano di tornare operativi per la sfida contro la Juventus al rientro dalla sosta. Lo riporta La Nazione.

