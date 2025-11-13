Fiorentina, Vanoli e Goretti si presentano: “Serve umiltà per ripartire”

Alla presentazione ufficiale, Vanoli punta su lavoro e compattezza: “Sarà dura ma non ho paura”. Goretti: “Tutti abbiamo sbagliato, ora resettiamo”.

Più di un’ora di conferenza per voltare pagina. Paolo Vanoli e il nuovo direttore sportivo Roberto Goretti, affiancati dal dg Ferrari, si sono presentati al Viola Park con un messaggio chiaro: archiviare il passato e ricostruire, passo dopo passo, la Fiorentina.

«Queste sfide mi motivano, mi danno energia — ha detto Vanoli —. So che sarà lunga e difficile, ma non ho paura. Servirà tanto lavoro e soprattutto umiltà. Solo con l’umiltà si vince, la presunzione non porta da nessuna parte».

Il nuovo tecnico ha ricordato la sua Fiorentina del 2001, vincente in Coppa Italia “con campioni e operai”, e ha spiegato il senso delle doppie sedute introdotte da subito: "Non sono punitive, servono a conoscerci meglio e lavorare sui dettagli. Ho chiesto test fisici per avere un quadro preciso di ogni giocatore".

Accanto a lui, Goretti ha chiarito la scelta di puntare su Vanoli: "L’esonero di Pioli è stata una decisione sofferta. Tutti abbiamo sbagliato e volevamo un reset. Vanoli sente il peso della maglia e sa cosa rappresenta la Curva Fiesole. Io lavorerò come se dovessi restare dieci anni, ma con la consapevolezza che potrei durare una settimana: pretendo impegno e mentalità".

Infine, il dg Ferrari ha ribadito la fiducia del club e del presidente Commisso: "Abbiamo fatto investimenti importanti per alzare l’asticella, ma ora serve guardare in faccia la realtà. L’obiettivo è risalire passo dopo passo, con la Conference e la Coppa Italia ancora aperte". Lo scrive La Repubblica