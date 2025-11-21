Dalla Polonia: la Fiorentina segue un difensore, Vanoli lo ha già avuto

Secondo Meczyki, la Viola ha chiesto informazioni su Wiśniewski, già allenato da Vanoli a Venezia. Serie A interessata.

Dal 2023, Przemysław Wiśniewski è un difensore dello Spezia, ma la stagione attuale non sta andando bene per il club ligure, che ha conquistato solo una vittoria nelle prime dodici giornate di Serie B e occupa attualmente il 18º posto in classifica.

Secondo il portale polacco Meczyki, il difensore potrebbe valutare una nuova sfida già nella sessione di mercato invernale, soprattutto dopo le prestazioni con la nazionale polacca, che hanno messo in luce le sue qualità su un palcoscenico più ampio. L’allenatore Jan Urban ha creduto in lui e Wiśniewski non ha deluso le aspettative.

Sempre secondo Meczyki, la Fiorentina ha recentemente chiesto informazioni sul giocatore, che in passato aveva già mostrato interesse verso il giocatore. Non solo: anche altri club di Serie A si sono mossi per il difensore.

Il possibile approdo alla Fiorentina appare naturale anche per motivi tecnici: Paolo Vanoli, neoallenatore della Viola, conosce molto bene Wiśniewski, avendolo già guidato in passato durante l’esperienza a Venezia. Questo legame potrebbe favorire un trasferimento già nella sessione di gennaio.