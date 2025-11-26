Era il gennaio 2025 e la Fiorentina pensava a Daniel Maldini, allora trequartista del Monza. Il giocatore si era espresso al meglio sotto la gestione Palladino in Brianza e i viola hanno valutato un suo acquisto, prima che fosse l'Atalanta ad affondare il colpo. 10 mesi dopo però la sua esperienza a Bergamo si sta rivelando un flop, Maldini è chiuso dai vari Lookman, De Ketelaere, Samardzic e Sulemana. L'arrivo di Palladino potrebbe cambiare le cose? Difficilmente.
Maldini torna nei radar della Fiorentina: idea di mercato per gennaio?
Un anno dopo il suo arrivo, Maldini può già lasciare l'Atalanta. E la Fiorentina cerca un giocatore con quelle caratteristiche...
Secondo tuttomercatoweb Maldini è un giocatore in uscita nella prossima finestra di mercato. L'Atalanta potrebbe valutare anche un addio in prestito, oppure una cessione a titolo definitivo. E tra i club che potrebbero essere interessati ci sarebbe proprio la Fiorentina, insieme alla Lazio. Non è un mistero che i viola stiano valutando di inserire in rosa un esterno d'attacco, ruolo del tutto scoperto al momento, e Daniel Maldini potrebbe essere una buona soluzione. Un anno dopo, il flirt si ripropone.
