Maldini torna nei radar della Fiorentina: idea di mercato per gennaio?

Era il gennaio 2025 e la Fiorentina pensava a Daniel Maldini, allora trequartista del Monza. Il giocatore si era espresso al meglio sotto la gestione Palladino in Brianza e i viola hanno valutato un suo acquisto, prima che fosse l'Atalanta ad affondare il colpo. 10 mesi dopo però la sua esperienza a Bergamo si sta rivelando un flop, Maldini è chiuso dai vari Lookman, De Ketelaere, Samardzic e Sulemana. L'arrivo di Palladino potrebbe cambiare le cose? Difficilmente.