Gennaio incombe, e la Fiorentina dovrà intervenire per rinforzare la rosa di Paolo Vanoli. Proprio domani il tecnico potrebbe cambiare assetto, passando alla difesa a 4. L'ex Torino a più volte ribadito quanto manchino degli esterni alla Fiorentina. Intanto secondo, CaughtOffside, la dirigenza viola guarda verso l'Inghilterra.
Gud e Fazzini faticano. La Fiorentina cerca un 10 in casa Wolverhampton
Nome nuovo sul mercato per la Fiorentina. Per rinforzare la trequarti si guarda in casa Wolverhampton
Sguardo all'Inghilterra—
La viola sarebbe interessata a Fer Lopez del Wolverhampton. Lo spagnolo è arrivato in estate per 25 milioni dal Celta Vigo. In Galizia aveva fatto intravedere ottime cose, sotto la guida di Giraldez. Ma l'impatto con la Premier è stato complesso. Il classe 2004 può giocare un po' ovunque sulla trequarti, ma per adesso ha disputato solo 5 gare in campionato. Tra l'altro il Wolverhampton, come la Fiorentina, non ha mai vinto. Nel 3-5-2 di Rob Edwards non sembra esserci spazio per Lopez. E così i Wolves potrebbero prestarlo, oltre alla Fiorentina ci sarebbe proprio il Celta, e l'Atletico Madrid, con i primi che sono avanti.
