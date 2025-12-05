Gud e Fazzini faticano. La Fiorentina cerca un 10 in casa Wolverhampton

Sguardo all'Inghilterra

La viola sarebbe interessata a Fer Lopez del Wolverhampton. Lo spagnolo è arrivato in estate per 25 milioni dal Celta Vigo. In Galizia aveva fatto intravedere ottime cose, sotto la guida di Giraldez. Ma l'impatto con la Premier è stato complesso. Il classe 2004 può giocare un po' ovunque sulla trequarti, ma per adesso ha disputato solo 5 gare in campionato. Tra l'altro il Wolverhampton, come la Fiorentina, non ha mai vinto. Nel 3-5-2 di Rob Edwards non sembra esserci spazio per Lopez. E così i Wolves potrebbero prestarlo, oltre alla Fiorentina ci sarebbe proprio il Celta, e l'Atletico Madrid, con i primi che sono avanti.